【国際ブランド】 Framework ヤングアンドオルセン バッグのみ ショルダーバッグ

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定価:17600円
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２、３回使用しました。目立ったキズ、汚れはありませんが、あくまで使用品ですので、気になる方はご遠慮下さい。
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商品詳細原産国：日本
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素材：本体:牛革 ストラップ:アクリル100%
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発送時はなるべくコンパクトにし発送させて頂きます☺︎
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綺麗に畳むよう心がけますが、発送中についてしまう折りシワはご了承くださいませ(；；)
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細かい点が気になる方はご購入お控えください(；；)
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商品の情報
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|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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※注意 ショルダーストラップは付きません＞＜※注意バッグのみ本体:ブラック、定価:17600円２、３回使用しました。目立ったキズ、汚れはありませんが、あくまで使用品ですので、気になる方はご遠慮下さい。【2022SS】FRAMeWORKヤングアンドオルセンサイズ：フリー高さ 12.5 幅 21 マチ 4 持ち手30 重さ(g)270 商品詳細原産国：日本素材：本体:牛革 ストラップ:アクリル100%発送時はなるべくコンパクトにし発送させて頂きます☺︎綺麗に畳むよう心がけますが、発送中についてしまう折りシワはご了承くださいませ(；；)細かい点が気になる方はご購入お控えください(；；)キーワード スローブイエナ イエナ Noble Framework アーバンリサーチ nano・universe ナノユニバース SHIPS スピック＆スパン JOURNAL STANDARD ジャーナルスタンダード チャオパニック お好きな方にも
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