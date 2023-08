【 slow スロウ 本革 バケツ型 ショルダーバッグ】

ヴィンテージテイスト漂う丸底タイプのオールレザーバッグ(^^)

「自分たちが持ちたくなるモノを作る」という精神を原点に、使うほどに味わい深くなるモノ、ゆっくり長く愛用できるモノを日本の職人が誇る技術を駆使し創作しているSLOW(スロウ)。

移り変わりの激しい時代に流されずゆっくりと創作を追及していきたいというモノ創りのスタンスで、時代を超えて愛されるアメリカンカジュアル&トラッドテイストのアイテムを展開しています。革の良さを最大限に生かし、自然製法にこだわり、かつヴィンテージの雰囲気も残すというスロウが得意な3本柱が詰まったショルダーバッグです。斜めがけも可能です。

手間暇かけられて作られる古き良きアメリカンテイストのショルダーバッグ

栃木レザー社製のヌメ革を贅沢にも本体全てに用い、日本の高い職人技術で1点1点手間暇かけて作られるショルダーバッグです。バケツ型タイプで底面は丸形にデザインされているのが特徴。革の雰囲気はもちろん、ざっくりと物を入れられるアメリカンテイスト漂うルックスも相まって、いつものコーディネートを引き締めてくれます。

中面には、コットン生地のライニングが施されています。

ざっくりとしたルックスでも使い手に嬉しい仕分けポケット付き!

底面が丸底というデザインなので、荷物のマチや形に左右されることなく潔く荷物を収納できます。

書類や手帳、ペットボトルも入る日常使いには申し分のない容量です。細々とした荷物の仕分けに便利なポケットも、対面にそれぞれジップポケット、仕切りポケットが付いていて、ざっくりとしたバッグにありがちな荷物の迷子を防いでくれます。

■サイズ:本体:H34×W32×D23cm

■重量:約800g

■ 生産国:Made in Japan.

■ 素材:栃木レザー社製フルベジタブルタンニングレザー ヌメ革

■状態:大事に使用しておりました。

使用頻度も少なく特に目立ったキズや汚れは御座いません。お写真にてご確認の上宜しくお願い致します。

☆*:.。..。.:*☆☆*:.。..。.:*☆*:.。..。.:*☆*:.。..。.:*:.。..。.:*☆*:.。..。.:*☆*:.。..。.:*☆*※

あくまでも自宅保管品とご理解頂ける方のご購入よろしくお願い致します。100

商品の情報 ブランド スロウ 商品の状態 未使用に近い

