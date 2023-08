【絶品】 MICHAEL 新品未使用 KORS フラット　靴 マイケルコース スリッポン スニーカー

MICHAEL KORS新品未使用のスニーカー(スリッポン)です。

親戚から頂きました。使用しませんので出品いたします。

箱つきです。(箱の一部破損あり)

店舗と自宅で数回試着したのみと伺いました。

春夏らしい爽やかな色のデニム生地にキルティング風に加工されており、MKシグネチャー(ブランドロゴ)ワンポイント刺繍されています。

世代を問わず長く着用できると思います。

デニムと麻のスリッポンですとカジュアルすぎてしまいますが、キルティング風の柄が入っているので女性らしいコーデにも合わせやすいと思います。

フリルのついたブラウスなどと合わせてみては如何でしょうか。

中敷きが麻でてきており、通気性がとても良さそうです。

フラットでヒールなし、靴紐なしのため長時間のお出かけにもちょっとそこまでの距離でも気軽に履けそうです。

カラー···ブルー、ホワイト

スニーカー型···ローカット

履き口···紐なし

素材···デニム、麻、ゴム底

柄・デザイン···キルティング、ロゴ・ワンポイント

サイズ···7.5(24.5相当)(普段23.5〜24.0を履いている方から頂きました。細身か小さい作りかもしれません。)

型番···49T1HTFP1D

Hastings espadrille LT DENIM

定価:28,600

♩こんな方におすすめです♩

・カジュアルすぎないスニーカーをお探しの方

・プレゼントをお探しの方

・GWゴールデンウィークのお出かけ、行楽シーズンのコーデに迷っている方

・旅行にも街へのお出かけにもマルチに使える靴をお探しの方

・夏に向けて通気性の良い靴をお探しの方

・スリッポン、スニーカー、ローファー、バレエシューズ、フラットシューズをお探しの方

・ブランド物でも人と被らない靴をお探しの方

※写真の通り、新品未使用ですが自宅保管ですことご了承ください。

ブランドの箱に紙袋等を被せての簡易包装で宜しければお値下げ可能です。コメントより受け付けます。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド マイケルコース 商品の状態 新品、未使用

