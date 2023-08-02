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【上品】 値下げ　ネイバーフッド　ダウンベスト ダウンベスト

商品の説明

ネイバーフッドのダウンベストの中古品になります。
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大事に着用していたので美品だと思いますが最後の画像のように白いタグに汚れがあります。
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ダウン自体は美品です。
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あと私は喫煙者なので保管する際は衣装部屋でファブリーズをして保管しておりましたが着用しているときに喫煙しておりますのでタバコの匂いが嫌いな方はご購入をご遠慮いただくかクリーニングで対応してください。　
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なお一応値下げは限界までしていますので、値下げ交渉はご遠慮ください。
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飽きのこないシンプルなベストです。
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神経質な方はご購入ご遠慮ください。

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商品の情報

商品のサイズL
ブランドネイバーフッド
商品の状態やや傷や汚れあり

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ネイバーフッドのダウンベストの中古品になります。大事に着用していたので美品だと思いますが最後の画像のように白いタグに汚れがあります。ダウン自体は美品です。あと私は喫煙者なので保管する際は衣装部屋でファブリーズをして保管しておりましたが着用しているときに喫煙しておりますのでタバコの匂いが嫌いな方はご購入をご遠慮いただくかクリーニングで対応してください。　なお一応値下げは限界までしていますので、値下げ交渉はご遠慮ください。飽きのこないシンプルなベストです。神経質な方はご購入ご遠慮ください。

商品の情報

商品のサイズL
ブランドネイバーフッド
商品の状態やや傷や汚れあり

【上品】 値下げ　ネイバーフッド　ダウンベスト ダウンベスト

44分钟前

【上品】 値下げ　ネイバーフッド　ダウンベスト ダウンベスト

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c82ef

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c82ef
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ネイバーフッド NEIGHBORHOOD MIL-DOWN/CN-VEST (ダウンベスト) 172TSNH-JKM02 207-000173-055-【新品】(OUTER)

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ネイバーフッド ダウンベスト(メンズ)の通販 36点 | NEIGHBORHOODの

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ヤフオク! -「ネイバーフッド ダウン ベスト」の落札相場・落札価格

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