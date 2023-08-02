【上品】 値下げ　ネイバーフッド　ダウンベスト ダウンベスト

ネイバーフッドのダウンベストの中古品になります。

ワイルドシングス プリマロフト 中綿 モンスターベスト オレンジ S

大事に着用していたので美品だと思いますが最後の画像のように白いタグに汚れがあります。

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ダウン自体は美品です。

【Rick owens】リックオウエンス ダウンベスト

あと私は喫煙者なので保管する際は衣装部屋でファブリーズをして保管しておりましたが着用しているときに喫煙しておりますのでタバコの匂いが嫌いな方はご購入をご遠慮いただくかクリーニングで対応してください。

JUNYA WATANABE MAN (ジュンヤ ワタナベ)ベスト ネイビー

なお一応値下げは限界までしていますので、値下げ交渉はご遠慮ください。

リアルレザー ダウンベスト黒 JUNMEN ジュンメン M

飽きのこないシンプルなベストです。

CANADA GOOSE カナダグース ダウンベスト

神経質な方はご購入ご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ネイバーフッド 商品の状態 やや傷や汚れあり

ネイバーフッドのダウンベストの中古品になります。大事に着用していたので美品だと思いますが最後の画像のように白いタグに汚れがあります。ダウン自体は美品です。あと私は喫煙者なので保管する際は衣装部屋でファブリーズをして保管しておりましたが着用しているときに喫煙しておりますのでタバコの匂いが嫌いな方はご購入をご遠慮いただくかクリーニングで対応してください。 なお一応値下げは限界までしていますので、値下げ交渉はご遠慮ください。飽きのこないシンプルなベストです。神経質な方はご購入ご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ネイバーフッド 商品の状態 やや傷や汚れあり

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