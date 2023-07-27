大人気の SONY HXR-NX100 ビデオカメラ

SONY HXR-NX100

Moon-lyte様専用SONY α6000 グレー



Panasonic HC-V480MS hanamaru様専用

土曜日日曜日限りのお値段となります(^^)

SONY DCR-VX2100 ハンディカム ビデオカメラ



Canon iVIS mini ブラック

AVCHD: AVCHD Progressive

SONY FDR-AX55

FULL HD対応有

md35c345tn Panasonic D-snap SV-AS30

color: BLACK

新品未開封 Insta360 GO2 Standard Edition

ビデオ・フォーマット: メモリカード

【新品】JVC エブリオEverio GZ-HM199-S

ビデオ・画質: AVCHD

DJI Pocket 2 CreatorCombo 新品256GB SD付き

ビューファインダ有

GoPro7 black

メモリカード対応種類: SDXC

超美品 GoPro HERO9 BLACK CHDHX-901-FW ゴープロ

モニタ有

SONY ビデオカメラ Handycam HDR-CX670 (B)

光学ズームクラス別2: 12〜14倍

デジタルビデオカメラ

動画圧縮方式: MPEG4

HERO8 BLACK ＋SDカード＋各種ジョイントセット

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

GoPro HERO7 BLACK LIMITED EDITION 多数付属品

形状: 横型

dji OSMO ACTION 3 アドベンチャーコンボ

手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式

OLYMPUS オリンパス TG TG-860 WHITE 水中 防水

撮像素子種類: CMOS

sony α NEX 5N

静止画有効画素数・クラス別: 1351〜1450万画素

【のらくろ様専用】GoPro HERO7 WHITE 三脚付きミニ延長ポール付属



新品 GoPro HERO7 WHITE 限定モデル CHDHB-601-FW

どうしても2台必要と思い購入したのですが1台しか使用せず、半導体不足で高い金額で購入した為同値段ではありますがお譲りいたします。

Insta360 ONE R ツイン版 360度録画のアクションカメラ！



Gopro Hero10 Black 追加購入不要！

箱も開けていませんので新品そのものです(^。^)

GoPro HERO8 BLACK 【美品】



RICOH GR III GR3 リコー

何かご質問あれば気軽に聞いてください。

【ジャンク品】FIMI palm2pro

Neewer製品LED照明器具も、別途にはなりますなあります。

Insta360 GO 2 32GB



SONY HDR-CX470(W)＋スペアバッテリー付

写真に掲載してる付属品は全てついています。

PHOTOOLEX RGB LEDビデオライト 360°フルカラー



【付属品多】GoPro HERO9 Black アクセサリーセット 限定バンドル

#ソニー

【にゃんのみ様専用】SONY HDR-GW66V ソニー 防水ハンディカメラ

#SONY

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 新品、未使用

SONY HXR-NX100土曜日日曜日限りのお値段となります(^^)AVCHD: AVCHD ProgressiveFULL HD対応有color: BLACKビデオ・フォーマット: メモリカードビデオ・画質: AVCHDビューファインダ有メモリカード対応種類: SDXCモニタ有光学ズームクラス別2: 12〜14倍動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上形状: 横型手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式撮像素子種類: CMOS静止画有効画素数・クラス別: 1351〜1450万画素どうしても2台必要と思い購入したのですが1台しか使用せず、半導体不足で高い金額で購入した為同値段ではありますがお譲りいたします。箱も開けていませんので新品そのものです(^。^)何かご質問あれば気軽に聞いてください。Neewer製品LED照明器具も、別途にはなりますなあります。写真に掲載してる付属品は全てついています。#ソニー#SONY

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 新品、未使用

DJI Pocket2 creator comboマウント2種GoPro hero5 ゴープロ BLACK セット【新品・未使用】GoPro HERO11 Black Mini ゴープロGoPro HERO6 （ponyonyonyonyonyonyo様専用）SONY FDR-AX45 元箱付き