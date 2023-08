ー品販売 新品 タグ付き Blanks セットアップ UK Factory ブルゾン

Blanks Factory UK/Nylon Track Jacket & Pants セットアップ

ブランクスファクトリーUK/ナイロントラックジャケット&パンツ

【ポパイ 2021年10月号掲載商品】

サイズ:XL

カラー:Black

今の時期は特に使いやすいと思います。

BlackのXLは完売していますので探されている方はよろしくお願いします。

イギリス発のブランクウェアレーベル"ブランクスファクトリーUK"からセレクトしたナイロントラックスーツ。

カジュアルズスタイル発祥の地だけあってアメリカ物とはまた違った背景、説得力を持っています。

ジャケット、パンツともに細からず太からずのナチュラルなフィット。

縫製糸やジップなどの付属に至るまでボディカラーと統一した非常にミニマルかつクリーンな印象。

パンツの裾にはゴム+ジッパーがつき、開き方によってフィットが調整できます。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ダイワ 商品の状態 新品、未使用

