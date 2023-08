グリップサイズ···2

Head Instinct MP Lite 軽量で非力な方でも使いやすい

重量(g)···290 g

花田様専用 ㉕プロストック 希少プリンス 2本セット

フェース面積 100平方インチ

美品 WILSON CLASH ウィルソン クラッシュ 100 v2.0 G2



ヨネックス『ブイコア VCORE 98ギャラクシーブラック』テニスラケット/G3

ご覧頂きありがとうございます。

EZONE 98 L (2022モデル)



ダンロップテニスラケット SX300

princeの銘器、

Ezone100L G1 テクニファイバ X-one Biphase 張済

二本セットでの出品です

最終価格 美品 国内正規品 ダンロップ ラケット SX300 グリップ1

(カバーは付属しません)。

ケン様専用 VCORE 98 G3 ブイコア Vコア



超美品!限定品のピュアストライクVSを特価で!

20歳からテニス を始め、様々なラケットを使用して50代となりました。フレームが硬めのラケットが自分の好みです。

ウィルソン PRO STAFF X G2

とても気に入っているラケットなのですが、加齢とともにこのラケットが辛くなってきたので手放します。どなたかご使用願います。

プリンス Tour Pro 100T XR 2本セット カバー無し



【値下げ】wilson prostaff 6.0 MidPlus95 サンプラス

このラケットは硬さの中にも反発力があり、しかもコントロール性能も高いです。初心者向けのラケットではなく、中上級者〜上級者に価値を分かってもらえるラケットです。

Wilson 100周年記念モデル ゴールド 証明書付き【1298】



プリンス TOUR100SL

昔使ったプロスタッフのフェデラー・モデル(内側が黄色いフレーム)に近い、硬さと飛びとコントロール性能を備えた素晴らしいラケットです。技術に自信のある方ににお譲りしたいと思います。

EZONE98 NO LIMITED G3



ヘッド エクストリームMP 2022

使用の7割方はインドアのテニス ・スクール、残りはオムニ・コートでの使用です。ワン・オーナーで長らく使ってきました。僕はモノを大切に使うタチなのですが、長らく使用してきたため、小キズは沢山あると思います。ただ、その辺の判断は個人差の大きなところですし、写真より判断して頂きたいと存じます。

ウィルソンblade100 V8



オマケ付き 限定500本新品未使用WilsonULTRA95 ☓ minions

カバーは捨ててしまったので付属しません、本体のみの出品です。

◾️ソウタケ様専用 Wilson ULTRA PRO V4 G3◾️



★値下げ!美品!プリンスX100 TourツアーG3 (右) 2本セット

また、いつも白のオーバー・グリップ・テープを巻いていたので、コレを剥がすと地の黒いグリップに白い跡が残っていますのでご了承下さい。

テニスラケット ヨネックス新品

グリップの交換又はオーバー・グリップテープ巻いての使用前提でお考え下さい。

モンキー様用WILSON K FACTOR95 six one team+オマケ



テニスラケット ウィルソン ブレード100

小傷、すり傷あります。

バボラ ピュアドライブ 現行モデル

くれぐれも中古品であることをよく理解して頂き、新品同様の商品をお求めの方は入札をお控え下さい。

Wilson PRO STAFF SIX.ONE BLX 95 フェデラー



美品 PURE AERO RAFA ピュアアエロ ラファ G2 Babolat

ご検討、よろしくお願い致します

BabolaT PURESTRIKE 18×20 2本セット



ピュアドライブ 2021モデル バボラ G2

追記:

HEAD BOOM MP ヘッド ブーン G2 美品 ②

段ボール等による梱包は難しいので、プチプチによる簡易包装でお届けしますことご了承願います

Prince プリンス 2本セット tour100



YONEXラケット3本セット

お値段の交渉など何かあればご相談下さい

商品の情報 ブランド プリンス 商品の状態 やや傷や汚れあり

グリップサイズ···2重量(g)···290 gフェース面積 100平方インチご覧頂きありがとうございます。princeの銘器、二本セットでの出品です(カバーは付属しません)。20歳からテニス を始め、様々なラケットを使用して50代となりました。フレームが硬めのラケットが自分の好みです。とても気に入っているラケットなのですが、加齢とともにこのラケットが辛くなってきたので手放します。どなたかご使用願います。このラケットは硬さの中にも反発力があり、しかもコントロール性能も高いです。初心者向けのラケットではなく、中上級者〜上級者に価値を分かってもらえるラケットです。昔使ったプロスタッフのフェデラー・モデル(内側が黄色いフレーム)に近い、硬さと飛びとコントロール性能を備えた素晴らしいラケットです。技術に自信のある方ににお譲りしたいと思います。使用の7割方はインドアのテニス ・スクール、残りはオムニ・コートでの使用です。ワン・オーナーで長らく使ってきました。僕はモノを大切に使うタチなのですが、長らく使用してきたため、小キズは沢山あると思います。ただ、その辺の判断は個人差の大きなところですし、写真より判断して頂きたいと存じます。カバーは捨ててしまったので付属しません、本体のみの出品です。また、いつも白のオーバー・グリップ・テープを巻いていたので、コレを剥がすと地の黒いグリップに白い跡が残っていますのでご了承下さい。グリップの交換又はオーバー・グリップテープ巻いての使用前提でお考え下さい。小傷、すり傷あります。くれぐれも中古品であることをよく理解して頂き、新品同様の商品をお求めの方は入札をお控え下さい。ご検討、よろしくお願い致します追記:段ボール等による梱包は難しいので、プチプチによる簡易包装でお届けしますことご了承願いますお値段の交渉など何かあればご相談下さい

商品の情報 ブランド プリンス 商品の状態 やや傷や汚れあり

テニスラケット WilsonYONEX VCORE100 2023 2本グラビティツアー G3【keneri専用】YONEX EZONE 2022 100SLテニスの王子様 丸井ブン太使用モデル Wilson トライアド3 115バボラ ピュアアエロ ラファ2021年モデルプリンステニスラケットBEAST100プロスタッフRF97G2Head Radical Pro 2023 G2Pro Staff 85 inch for S.Edberg Play test