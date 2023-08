界隈は問いません!

お気に入りの名言、歌詞をめいいっぱい詰め込みます!

【オーダーの流れ】

①オーダー前に専用ページをご用意致します

コメント欄よりお知らせ下さい

②専用ページのコメント欄よりオーダー下さい

オーダー内容は下記の項目をお知らせ下さい

名前

名前フォント

名前装飾

名前色

背景フォント

背景色

背景文字方向

希望枚数

※背景文字内容はコメント欄に入力して下さい

③プレビュー画像をご用意致します

内容と価格を確認して頂きご購入下さい

【品質について】

サイズは90×142です(キングブレード標準サイズ)

OHPシートにインクジェット印刷です

2枚重ねにした方が発色は良いですが、ズレやすいです

【価格】

1枚480円です

2枚目から+150円になります

デザインが違っても構いません

⚠️プロフィールにお知らせがあります

他のデザインも用意しております

#sin_design でご覧下さい

ペンライト キングブレード キンブレシート

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

