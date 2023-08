・商品名

ANN DEMEULEESTER Martine Locking Ring

ガボール/Gabor

★菊紋印台銀製指輪silver925★菊:真鍮 ★シルバーリング★サイズ20

ガボラトリー/Gaboratory

【超美品】エルメス シグネットリング コロゾ ネイビーxゴールド 14号

Old Single Skull Ring

THE CO-OP Flip-Ringi.a.c シルバーリング

オールドシングルスカルリング

クロムハーツ クラシックオーバルクロスリング



ヴィトンメンズリング エボア ウッド

・ブランド

デルバートゴードン 22.5号 リング

Gaboratory / ガボラトリー

TOM WOOD トムウッド リング タイガーアイ



オシャレなスーツにピッタリ!VERSACE シルバーリング ストリート系 指輪

・サイズ

クロムハーツ タイニーE CHプラスリング ダイヤ 11号 クロス

18号

【利益なし】18k 喜平 ハートビスマルク リング



インディアンジュエリー ゲーリーリーブス ターコイズリング 16.5号

・付属品

新品 希少 19号 RATS ラッツ RING silver925 正規品

ギャランティーカードのみ

TOMWOOD トムウッド シルバーリング ブラック 19号



アリゾナ フリーダム ペアリング

数年前に正規取扱店にてオーダーし購入。

USMC リング 指輪

気に入っておりましたが、2〜3年ほどは着用しておらず、

[New arrivals] 925シルバーリング (RED GARNET)

今後も着用の見込みがないため、どなたかに着用いただきたく出品いたします。

カク様専用 WEIRDO SIG RING

目立つ傷や打痕はありませんが、多少の使用感や軽い小傷があります。

ジャスティンデイビス 王冠 ヘリテージリング 21.5号



TOM WOOD OVAL BLUE HAWK EYE リング 58

●注意事項等

廃盤品 ロイヤルオーダー シルバー925 リング 16号

詳細は写真にてご確認ください

クロムハーツ Scroll Band #21

自宅保管になります

Vintage ヴィンテージ スカルドクロ ポイズンリング 毒薬925ピルケース

見落としている汚れ,小傷等がある場合もございます

ルイヴィトン バーグ シャンゼリゼ リング

配送(配送事故等)に関して、一切の保障は出来かねます

k18 925 750 リング ユリ 百合 ヴィンテージ

梱包が簡素になってしまうことを予めご了承ください

シップレック(旧SILVERELLA シルバーエラ) ガレオンリング17号

取引終了まで滞りなくお取引が出来る方のみ、ご購入くださいませ

ルイヴィトン バーグアンプラント ダイヤ リング Q9138H K18 #58

基本的にキャンセルや返品、交換を承ることは出来かねます

美品 クロムハーツ オーバルクロスリング CHROME HEARTS

購入時点で上記にご同意いただいたものと認識いたします

GUCCI スクエアG アラ ベスク Ag925 燻 リングUSED美品



CHROME HARTS クロムハーツ キーパーリング 925



黒蝶真珠(タヒチアンパール)10㍉水牛角リング#15.5号

ガボラトリー

超希少 ヴィンテージ リング シルバー アンティーク ズニ マルチ リング

ガボール

Vintage Silver 3Line Ring 925

クロムハーツ

専用です インディアンジュエリー ハンドメイド製 リング リポウズ 22号

ビルウォールレザー

【美品】Peter Foster ピーターフォスター リング 13号

ラリースミス

メゾンマルジェラ maisonmargiela 未使用 リング エナメル S

シルバー925

希少 ヴィンテージティファニー スワールリング

スターリンギア

締め切り間近Justin Davis srj155 ESSENTIALSKULL

リンチシルバースミス

ウィルバンデバー ターコイズリング 24.5号 インディアンジュエリー



【カルティエ】カルティエ ラブリング ダイヤモンド

カラー···シルバー

ブラッディマリー アヴィスリング ダイヤモンドカスタム

材質···シルバー

商品の情報 ブランド ガボール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

・商品名ガボール/Gaborガボラトリー/GaboratoryOld Single Skull Ringオールドシングルスカルリング・ブランドGaboratory / ガボラトリー・サイズ18号・付属品ギャランティーカードのみ数年前に正規取扱店にてオーダーし購入。気に入っておりましたが、2〜3年ほどは着用しておらず、今後も着用の見込みがないため、どなたかに着用いただきたく出品いたします。目立つ傷や打痕はありませんが、多少の使用感や軽い小傷があります。●注意事項等詳細は写真にてご確認ください自宅保管になります見落としている汚れ,小傷等がある場合もございます配送(配送事故等)に関して、一切の保障は出来かねます梱包が簡素になってしまうことを予めご了承ください取引終了まで滞りなくお取引が出来る方のみ、ご購入くださいませ基本的にキャンセルや返品、交換を承ることは出来かねます購入時点で上記にご同意いただいたものと認識いたしますガボラトリーガボール クロムハーツビルウォールレザーラリースミスシルバー925スターリンギアリンチシルバースミスカラー···シルバー材質···シルバー

商品の情報 ブランド ガボール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

GUCCI イーグルリング今限定価格 グッチ ライオンヘッドリングアレックスストリーター エンジェルハートリング クラックブルージャスティンデイビス 23号 ウエディングバンドリング 人気 有名クロムハーツ ダガーハートリング CHクロスネックレスティファニー Tiffany メイカーズ リング シルバー