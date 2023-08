ご覧いただきありがとうございます。

※トラブル防止の為、プロフィールのご確認もお願いします。

【ブランド】

【サイズ】

表記:1

【寸法】

着丈:63㎝

肩幅:56㎝

身幅:54㎝

袖丈:18㎝

※誤差はご容赦ください

【カラー】

ダークネイビー

【素材】

コットン:100%

【コンディション】

多少の使用感がありますが、目立つ傷や汚れはありません。

あくまでも古着とお考えください。

【特徴】

ドメスティックブランド「へリル」より21ss半袖ポケットニットTシャツです。

ドライな質感で着心地のよい素材感。

ネックリブのきれいなリンキングや、減らし目。肩は少し傾斜が付くように、上の部分を増やして立体的に編み上げています。

デニムやチノパン、ショートパンツとの相性も抜群です。

サイズが合えばメンズ、レディース問わず着用いただけます。

オーバーサイズでの着用、タックインの着こなしも◎

【発送】

ご入金確認後48時間以内にゆうゆうメルカリ便またはらくらくメルカリ便にて行います。

※送料無料。匿名配送。

⚠️気になる点等ございましたらお気軽にご質問ください。

#REBORN_usedclothing出品一覧

#REBORN_usedclothingTシャツ一覧

0000

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【ブランド】
HERILL
ヘリル 

【サイズ】
表記:1

【寸法】 
着丈:63㎝
肩幅:56㎝
身幅:54㎝
袖丈:18㎝
※誤差はご容赦ください

【カラー】 
ダークネイビー

【素材】 
コットン:100%

【コンディション】
多少の使用感がありますが、目立つ傷や汚れはありません。
あくまでも古着とお考えください。 

【特徴】 
ドメスティックブランド「へリル」より21ss半袖ポケットニットTシャツです。
ドライな質感で着心地のよい素材感。
ネックリブのきれいなリンキングや、減らし目。肩は少し傾斜が付くように、上の部分を増やして立体的に編み上げています。
デニムやチノパン、ショートパンツとの相性も抜群です。
サイズが合えばメンズ、レディース問わず着用いただけます。
オーバーサイズでの着用、タックインの着こなしも◎

【発送】
ご入金確認後48時間以内にゆうゆうメルカリ便またはらくらくメルカリ便にて行います。
※送料無料。匿名配送。 

⚠️気になる点等ございましたらお気軽にご質問ください。

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

