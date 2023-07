TOCCA の フォーマル ワンピース です。

入学式 や 入園式 会食 等の フォーマル ワンピースとして着用頂けます。

ウエストに ライン と センターに リボン が付いているので ベルトなしで 素敵に すっきりと魅せてくれます。

1度 会食に着用しただけなので 傷汚れ無くとても綺麗です。

✿.サイズ 単位 = cm

▷ 4 【 LLサイズ相当⠀】

着丈 【⠀93.5 】 肩幅 【⠀39 】

バスト 【⠀42 】 ウエスト 【 38⠀】

袖丈 【 46⠀】 着幅 【⠀ 】

※本文に記載の無い物は

カラー···ブラック

袖丈···長袖

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド トッカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

TOCCA の フォーマル ワンピース です。入学式 や 入園式 会食 等の フォーマル ワンピースとして着用頂けます。ウエストに ライン と センターに リボン が付いているので ベルトなしで 素敵に すっきりと魅せてくれます。1度 会食に着用しただけなので 傷汚れ無くとても綺麗です。✿.サイズ 単位 = cm▷ 4 【 LLサイズ相当⠀】着丈 【⠀93.5 】 肩幅 【⠀39 】バスト 【⠀42 】 ウエスト 【 38⠀】袖丈 【 46⠀】 着幅 【⠀ 】※本文に記載の無い物はカラー···ブラック袖丈···長袖季節感···春、秋、冬

