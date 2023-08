サージ・マルジス Serge Marjisse「美術館の女」リトグラフ

★状態

ヤケ・シミ・汚れ・傷み、あり。ソバカス状または斑状のシミあります。状態は写真にてご確認ください。

自宅保管になる為、ご理解ある方に宜しくお願いします。

★サイズ:

約 縦54.6㎝×横67.7㎝ (額含む)

素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください

★付属品

本品のみ

箱はありませんが丁寧に梱包してヤマト便にて発送いたします。

他にも多数、絵画出品してますので見にきて下さい♫

良いものあるかもですよ(^-^)

↓↓↓↓↓↓↓↓

#♡CowCow♡絵画アート一覧はこちらです

#No.0

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

