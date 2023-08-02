【正規品直輸入】 troisのアウターです。 ポンチョ

カラー···ベージュ

【入手困難】90s vintage ポンチョ コート 珍品 希少 レトロ 古着

フード···フードなし

エルメス 2021-22AW カシミア ジレ ポンチョ アウター カーディガン

季節感···冬

Barbour×MARGARET HOWELL バブアー×マーガレットハウエル



troisのアウターです。



新品アルベロベロポンチョレインコート

ポンチョ型でとても可愛いです！

HERNO RESORT LADY SCUBA PONCHO-JACKET

一目惚れで購入しましたが…使う機会がなくまだタグがついていて、一度も着用していません。

ヴィンテージ スエードフリンジポンチョ

どなたか使っていたいただけるかたよろしくお願いします。

ヴィクトリアンメイデン ノーブルリボンマント



vekt(original）ポンチョジャケット



Teton Bros. lady bug jaket

ニットの生地で、少し重ためです。

【入手困難】90s vintage ポンチョ コート 珍品 希少 レトロ 古着

落ち着いた色で合わせやすいと思います！

エルメス 2021-22AW カシミア ジレ ポンチョ アウター カーディガン

４万円弱で購入しました(>_<)

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

カラー···ベージュフード···フードなし季節感···冬ポンチョ型でとても可愛いです！一目惚れで購入しましたが…使う機会がなくまだタグがついていて、一度も着用していません。どなたか使っていたいただけるかたよろしくお願いします。ニットの生地で、少し重ためです。落ち着いた色で合わせやすいと思います！４万円弱で購入しました(>_<)

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

Barbour×MARGARET HOWELL バブアー×マーガレットハウエルtroisのアウターです。新品アルベロベロポンチョレインコートHERNO RESORT LADY SCUBA PONCHO-JACKETヴィンテージ スエードフリンジポンチョ