【正規品直輸入】 troisのアウターです。 ポンチョ

カラー···ベージュ
【入手困難】90s vintage ポンチョ コート 珍品 希少 レトロ 古着
フード···フードなし
エルメス 2021-22AW カシミア ジレ ポンチョ アウター カーディガン
季節感···冬
Barbour×MARGARET HOWELL バブアー×マーガレットハウエル
troisのアウターです。
新品アルベロベロポンチョレインコート
ポンチョ型でとても可愛いです！
HERNO RESORT LADY SCUBA PONCHO-JACKET
一目惚れで購入しましたが…使う機会がなくまだタグがついていて、一度も着用していません。
ヴィンテージ スエードフリンジポンチョ
どなたか使っていたいただけるかたよろしくお願いします。
ヴィクトリアンメイデン ノーブルリボンマント
vekt(original）ポンチョジャケット
Teton Bros. lady bug jaket
ニットの生地で、少し重ためです。
【入手困難】90s vintage ポンチョ コート 珍品 希少 レトロ 古着
落ち着いた色で合わせやすいと思います！
エルメス 2021-22AW カシミア ジレ ポンチョ アウター カーディガン
４万円弱で購入しました(>_<)
Barbour×MARGARET HOWELL バブアー×マーガレットハウエル
商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|商品の状態
|新品、未使用
troisのアウターです。
新品アルベロベロポンチョレインコート
HERNO RESORT LADY SCUBA PONCHO-JACKET
ヴィンテージ スエードフリンジポンチョ
カラー···ベージュフード···フードなし季節感···冬ポンチョ型でとても可愛いです！一目惚れで購入しましたが…使う機会がなくまだタグがついていて、一度も着用していません。どなたか使っていたいただけるかたよろしくお願いします。ニットの生地で、少し重ためです。落ち着いた色で合わせやすいと思います！４万円弱で購入しました(>_<)
商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|商品の状態
|新品、未使用