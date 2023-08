80s USA製 ビンテージ ■ エルエルビーン チェック ライナー付き 中綿 ウール ジャケット ( メンズ L ) 80年代 ブルゾン LLビーン LLBEAN

古着屋で購入したUSEDの商品です

80年代のビンテージ

L.L.BEAN のフルジップ ウール ジャケットです。

素材は、SHELL:100% PURE WOOL ( ウール ウールマーク付き )

しっかりと目の詰まった防寒性の高い素材

LINING:100% COTTON ( コットン チェックライナー )

着心地抜群の洒落たライナーが付きます

SLEEVE:100% NYLON ( ナイロン )

袖は、腕の通しやすいナイロンライナー

FILLING:65% OLEFIN 35% POLYESTER

中綿入りで防寒性、防風性、保温性にも優れています。

もちろん、MADE IN USA (アメリカ製)

フロントは、YKKのフルジップ

スナップボタン付きの比翼仕様

両サイドにハンドウォーマーポケット付き

袖、裾にリブ付きで防風性を兼ねた

シンプルなオーセンティックなデザイン

1枚で様になる長く着ていただける商品です。

【カラー】

エンジ / バーガンディー/カーマイン

【生産国】

MADE IN USA (アメリカ製)

【コンディション】

多少の使用感、ダメージはありますが比較的良い状態です。

画像にてご確認下さい。

【表記サイズ】

L

【実寸】

着丈 70cm【バック襟付け根からの計測】

身幅 65cm【脇下で計測】

肩幅 55cm

袖丈(肩から) 65cm

袖丈(脇下から) 60cm

補足 (計測は全て平置きでの計測になります。多少の誤差はご了承下さい)

値下げ交渉応じます!5500

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エルエルビーン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

