最新発見 David Steele麦わら帽子 ストローハット 麦わら帽子

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

David Steeleの麦わら帽子です。サイズは56cm。気に入って被っていたのでおでこのあたりに多少の汚れがあります。DREAMS COME TRUEの吉田美和ちゃんが『アシタスイッチ〜MY TIME TO SHINE〜』のまささんのとの対談でスミレトウキョウで被っていたものと同じハットです。usedになりますのでご理解の上、ご購入お願いします。プロフ必読でお願いします。DREAMS COME TRUEドリカム 吉田美和

