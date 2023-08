ご覧いただきありがとうございますm(_ _)m

数年前ユナイテッドアローズで購入しました。

46000円程だったと思います。

試着のみですが、ハンガーに掛けてクローゼットで他のコートと保管していました。

右肩あたりに少し擦れたような感じがあります。

(7枚目参照)

汚れはないと思いますが素人検品ですのでご理解ください

色は最後の写真が1番近いです。

ライトブルーのようなこれからの季節に使いやすいお色だと思います。

平置き素人採寸

着丈94cm

肩幅47.5cm

袖丈54.5cm

身幅58cm

全て多少の誤差ご了承ください。

Barbour のバッチが付属します。

長期保管品、中古品にご納得いただける方に。

神経質な方や細かい方はご遠慮下さい。

小さく畳んでお送りしますので、畳シワがつく可能性があります。

よろしくお願いいたしますm(_ _)m

商品の情報 商品のサイズ S ブランド バブアー 商品の状態 未使用に近い

