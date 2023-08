他にも多数アパレル、アクセサリー等を取り扱っておりますので、他の商品も是非ご覧ください(^^)

(訳あり極美品!)CHANEL シャネル ココマーク 眼鏡フレーム アイウェア



新品 マックスマーラ サングラス ブラック

#とみのアパレル部屋

ティファニー サングラス ラインストーン ブラウン 中古品 (73043)



【新品/匿名】トムフォード サングラス TF513 Morgan ブラウン 茶色

2商品以上購入(同梱発送時)でお得な割引致しますので、その場合は、購入前にコメント願います

エアフライ サングラス

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

PRADA PR18OV VPR18O プラダ ブラック/べっ甲柄 メガネ 眼鏡



美品GUCCIサングラスべっ甲

●アイテム

【廃盤品】増永眼鏡 /MASUNAGA 1905 GMS805

CHANEL シャネル サングラス

CHANEL メガネ フレーム

ロゴ金具 ココマーク

新品 CHANEL(シャネル)CH5278 べっこう セレブ愛用

黒 ブラック シルバー 銀

ディオール サングラス WIZ 18Z レディース ツートンフレーム 極美品

メンズ レディース ユニセックス 花柄

プラダ prada 未使用 シンボルサングラス ブラック パープル 三角ロゴ

Made in ITALY イタリア製

新品 CELINEセリーヌ CL4S222C 25A サングラス



ティファニーメガネダブルTべっ甲ブルー

型番

GUCCI グッチサングラス美品

4002

Chanel シャネルメガネ シルバー✖️ブラック メガネフレーム



(美品!)PRADA プラダ ロゴ SPR78G サングラス

●付属品

【美品】OLIVER GOLDSMITH サングラス

サングラス本体

Zoff 度入り眼鏡

ケース

CHANELシャネルメガネフレームCH3341 c. 1556

メガネ拭き

新品! PRADA サングラス ブラック



GIVENCHYサングラス☆べっこう柄☆新品未使用

●状態

【極美品】ENARROID メガネ

こちらの商品状態は【A】です。

【 ケース付き 】 シャネル サングラス ココマーク 付属品付き ブラック 美品



No.1778メガネ FLAIR(フレア)【度数入り込み価格】

【SS】タグ付き新品

ディオール サングラス 定価57200円

【S】 美USED商品

MOSCOT KIBITS 49 21 145

【A】 使用感はあるが目立つ傷や汚れはなし

未使用GENTLE MONSTERジェントルモンスター サングラスケース付き

【B】 シミ、小さな穴 等も目立たない

Zoff | UNITED ARROWS DRESS UP

【C】 シミや傷がある

美品★ギャランティカード付シャネル デニム素材サングラス



【新品未使用】サンローラン サングラス 男女OK グレーミラー



ドルチェ&ガッバーナ サングラス レディース 新品 未使用

●配送

KIOYAMATOのメガネフレーム

・新品のOPP袋に入れ、段ボールまたは中身の透けない配送用袋に梱包、ご購入から1-2日以内に基本的にらくらくメルカリ便で発送。

Tiffany ティファニー メガネ 2182 新品



ryo_81.様専用ページ

●写真について

超美品☆CHANEL シャネル サングラス スポーティーモデル ココマーク

・実際の商品と色味に差が出る事が御座います。

【新品未使用】Ray-Ban(レイバン) RB2180F 610/71 51

・写真の小物などは商品では御座いません。発送はされませんのでご注意下さい。

グッチ メガネフレーム GG0111O 深田恭子着用モデル 廃盤 美品



5326-Aココマークサングラス

ご購入前に可能であればプロフィールの確認をお願い致します。

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

他にも多数アパレル、アクセサリー等を取り扱っておりますので、他の商品も是非ご覧ください(^^)#とみのアパレル部屋 2商品以上購入(同梱発送時)でお得な割引致しますので、その場合は、購入前にコメント願います★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆●アイテムCHANEL シャネル サングラスロゴ金具 ココマーク黒 ブラック シルバー 銀 メンズ レディース ユニセックス 花柄Made in ITALY イタリア製型番4002●付属品サングラス本体ケースメガネ拭き●状態こちらの商品状態は【A】です。【SS】タグ付き新品【S】 美USED商品【A】 使用感はあるが目立つ傷や汚れはなし【B】 シミ、小さな穴 等も目立たない【C】 シミや傷がある●配送・新品のOPP袋に入れ、段ボールまたは中身の透けない配送用袋に梱包、ご購入から1-2日以内に基本的にらくらくメルカリ便で発送。●写真について・実際の商品と色味に差が出る事が御座います。・写真の小物などは商品では御座いません。発送はされませんのでご注意下さい。ご購入前に可能であればプロフィールの確認をお願い致します。

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

メガネ トムフォード ボストン ブラウン シースルー コンビフレーム 金 メタルOWNDAYS PCメガネ日本製品 ハーフリムチタンメガネCHANEL シャネル サングラス ケース付き T095Sauisseメガネサングラス:44【新品】ジミーチュウ サングラス SAMMI/G/S ダークハバナ ケース付き正規 希少 ジミーチュウ スネークレザーサングラス 茶×金 ロゴアイコン 付属有Paul Smith SPECTACLES 正規品 PS-9460 眼鏡 メガネプラダ PRADA サングラス 国内直営店購入モノグラム エテュイ リュネット サングラスケース メガネケース 小物入れ