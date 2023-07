【売り切り御免！】 CONVERSE PAUL & JOE SISTER ALLSTAR 25cm スニーカー

【商品名】

【商品説明】

ポール & ジョー シスター(PAUL & JOE SISTER)とコンバース(CONVERSE)とのコラボレーションスニーカーです。

ベースとなるのは、定番の「オールスター」ローカットスニーカー。パステルピンクとブルーの配色と、愛らしいキャットフェイスのプリントが、とびきりチャーミングな一足です。

【サイズ】

25cm

【品番】

5CJ752

【状態】

多少の使用感がございます。

ソールに多少の減りがございます。

⭐︎フォロー割引⭐︎

フォローしていただけましたら商品の値段に応じてお値引きさせていただきます。

●2,000円以上→200円引き

●5,000円以上→300円引き

●7,000円以上→400円引き

●10,000円以上→500円引き

同サイズをお求めの方へ★

↓↓↓

#SSS_25

管理番号 #L05909 イ

