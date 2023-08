【在庫一掃】 Windows11 11.6インチ モバイルノートパソコン オフィス付き ノートPC

初心者や主婦の方、パソコン操作が不慣れな方でも安心の東芝中古ノートパソコンを提供しております

⭕設定なしで、到着したらそのまま使用できます

→出荷前に最新アップデートまで行います♪

⭕即購入可能・早い者勝ちです!

⭕最新 Windows11 64bitをインストール・セットアップ済み

⭕非喫煙者でペットも飼っておらず、清潔な環境で保管しています

⭕ストレージはHDDを新品SSD 128GBに交換してサクサク動く仕様です

⭕タッチパネル搭載でスマホ感覚の操作ができます

⭕MicrosoftのOffice2021、Wi-Fiなしで快適ワークを実現!

→オフラインでもWord・Excel・PowerPointの作業が可能です♪

⭕iTunes、LINE、Skype、Chromeはインストール済み!YouTubeも見れます♪

⭕電源アダプターが付属品です

⭕バッテリーは充電可能です♪

⚠️消耗品のため、稼働時間の保証はありません

■仕様

⭐型番:東芝 dynabook N51/VG

⭐CPU:Celeron N3050 1.60GHz

⭐OS:Windows11 Home

⭐ストレージ:新品 SSD 128GB

⭐メモリー:4GB

⭐ドライブ:未搭載モデル

⭐モニター:11.6型 タッチパネル

⭐無線LAN :Wi-Fi5 (IEEE 802.11ac)

■動作確認項目

✅BIOS起動

✅Windows起動

✅液晶モニター表示

✅キーボード操作

✅インターネット接続

✅WEBカメラ動作

✅Bluetooth接続

✅Wi-Fi動作

⭕商品不良は受取評価前まで対応します

(商品到着後1週間以内にお知らせ願います)

⭕くわしい保証内容はプロフィールに記載していますので、ご購入前に確認いただけますようにお願いします。

最後までお読みいただきありがとうございます♪

画面サイズ...11~12.9インチ

CPU種類...CeleronDual-Core

OS...Windows11

メモリ...4~7GB

SSD容量...128~255GB

特徴...Office 2021

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 目立った傷や汚れなし

