★☆多数商品出品中です★☆

★USモデル 59FIFTY ロサンゼルス・エンゼルス

"2023 Armed Forces Day Limited"

※US,国内とも早々に完売となったモデルとなります。

軍を称え、戦死者を追悼する軍隊記念日「アームド・フォーシズ・デー(Armed Forces Day)」の試合で着用されたデザインキャップ。タウンユースはもちろんキャンプやアウトドアにもオススメです!

※2点以上のご購入でお値下げ対応しております。

単品ご購入はお値下げ不可となります。

即購入いただけます。

ロンハーマンとstandardCaliforniaのコラボです。

詳細ご希望の方はコメントまで、よろしくお願いいたします。

【色】 オリーブグリーン

(アンダーバイザーカラー ライトグレー)

【素材】ポリエステル100%

【サイズ】7 3/8 (58.7cm)

【発送方法】型崩れ防止の為、60サイズダンボールに梱包し、発送いたします。(商品画像欄に梱包例を載せております)

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 新品、未使用

