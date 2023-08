数ある商品の中から古着屋 ユーズ堂の古着倉庫を閲覧いただきありがとうございます(*^o^*)

⚫商品名

・Burberryのキルティングジャケットです!

⚫ポイント

・希少

・ノバチェック

⚫状態 中古

使用感はありますが目立つ傷や汚れはございませんのでまだまだ着用いただけます^_^

⚫カラー

赤

⚫️サイズ

(着丈64cm、身幅53cm、肩幅40cm、袖丈59cm)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

