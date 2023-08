【初売り】 SS23 RAFLUM BOTH SIDES LOGO ECO POT S 新品 その他

SS23 F.C.Real Bristol × RAFLUM BOTH SIDES LOGO ECO POT S

原宿の予約制植物ショップ「RAFLUM(ラフラム)」とのコラボレーション植木鉢です。

大阪で開催された「F.C.R.B. SUMMER CAMP」と題したポップアップでの開催記念限定品です。

新品未使用です。

複数購入希望の方は、事前にコメントをお願い致します。

古紙60%、PP40%のグリーンマークを取得した素材による環境に配慮したサポーターグッズとなっている。

#fcrealbristol

#ブリストル

#Raflum

#植木鉢

#愛知おたからや

#2023年春夏新作

#FCRB

#エフシーレアルブリストル

#希少

#極少

#レア

#入手困難

#国内正規品

商品の情報 ブランド エフシーレアルブリストル 商品の状態 新品、未使用

