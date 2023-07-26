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激安大特価！ 新品　ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット exスペシャルセット5個 ポケモンカードゲーム

商品の説明

ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット
ポケモンカードゲーム　25thアニバーサリー　ゴールデンボックス
exスペシャルセット5個
チルタリス chr テールナーchr

nの覚悟 ポケモンカード
新品・未開封
かんこうきゃくsr psa10
箱のまま発送します。
ゴールデンボックス 25th

ポケモンカード151 カードファイルセット 新品未開封 5箱セット
内容物
ポケモンカード　ヨコハマのピカチュウPSA10
・V&VSTARプロモカードパック・・・5パック
jiro様専用-ウッウロボ3枚
※プロモカードパックには3種類のカードセットのうち、いずれか1種類がランダムに入っています
ポケモンカードPSA10
・拡張パック「スノーハザード」・・・20パック
トリプレットビート、パラダイムトリガー、バイオレット、スカーレット　バラパック
・拡張パック「クレイバースト」・・・20パック
キハダ　SAR tosimassan様専用
※拡張パックにはカードがランダムに5枚入っています。
ポケモンカードゲーム 強化拡張パック イーブイヒーローズ シュリンク付き未開封

ソニアSR　　※早期売却希望
バラ売り不可
新品未使用品　ポケモンカード　エリカの招待　2枚組

【美品】ミミッキュ　chr
スカーレット＆バイオレット exスペシャルセット
300円企画第5弾ミモザsr
ブランド：ポケモンカードゲーム
シモヘイヘ 様　2枚
パッケージ：スペシャルセット
ポケモンカード　YU NAGABA イーブイ　プロモ　未開封10枚
1BOXあたりパック数：9 パック

☆茶々さま専用☆他の方はご遠慮ください

商品の情報

商品の状態新品、未使用
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットexスペシャルセット5個新品・未開封箱のまま発送します。内容物・V&VSTARプロモカードパック・・・5パック※プロモカードパックには3種類のカードセットのうち、いずれか1種類がランダムに入っています・拡張パック「スノーハザード」・・・20パック・拡張パック「クレイバースト」・・・20パック※拡張パックにはカードがランダムに5枚入っています。バラ売り不可スカーレット＆バイオレット exスペシャルセットブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：スペシャルセット1BOXあたりパック数：9 パック

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商品の状態新品、未使用

激安大特価！ 新品　ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット exスペシャルセット5個 ポケモンカードゲーム

41分钟前

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¥15,800 ¥11,850

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ポケモンカードゲーム スカーレット＆バイオレット exスペシャルセット

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