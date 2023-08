暗所のガラスケースに展示してましたので本体はとても綺麗です。

アシェット 1/24 国産名車 マツダ キャロル 360 改 カスタム

流石オートアート製ですのでクオリティ高いです。

トミカ ディズニー スペシャルセット①

素材はダイキャスト製でずっしり重たいです。

RIO 1/43 フォード999 ニューバルチモアミシガン ヘンリーフォード

状態は写真で判断してください。

マツダ MX-30 EV モデルカー 1/43 -100周年限定モデル- ②

元箱はありません。

MINICHAMPS ミニチャンプス Lotus ロ―タスホンダ 1/18

背景のジオラマはつきません。

ディズニートミカ DM-EX 1-6 コンプリート品

プチプチに包んで箱に入れて隙間もプチプチ等で固定して送ります。

1/18 MCG BMW アルピナ B3 3.2 ツーリング ブラック

梱包は十分注意しますが精密なミニカーであるため輸送時の振動や落下などでパーツのズレや破損や取れが生じる場合があります(精密なミニカーは必ずリスクがあります)

BYD ATTO3 限定 非売品 1/18 ミニカー

その時は運送会社の方で対応お願いします。

ヴォクシー voxy カラーサンプルミニカー 非売品 ⑥

※以上納得の上、ノンクレーム、ノンリターン、ノンキャンセルでお願いします。)

限定カーズ トミカ★マックィーン メーター 日本SPタイプ ミニカー



イクソ 1/18 スバル レガシィ RS 1991 (レッド)

オートアート、京商などレアなミニカー多数出品しています。お気に入りの一台を探してみて下さい!プロフィールからどうぞ!

暗所のガラスケースに展示してましたので本体はとても綺麗です。流石オートアート製ですのでクオリティ高いです。素材はダイキャスト製でずっしり重たいです。状態は写真で判断してください。元箱はありません。背景のジオラマはつきません。プチプチに包んで箱に入れて隙間もプチプチ等で固定して送ります。梱包は十分注意しますが精密なミニカーであるため輸送時の振動や落下などでパーツのズレや破損や取れが生じる場合があります(精密なミニカーは必ずリスクがあります)その時は運送会社の方で対応お願いします。※以上納得の上、ノンクレーム、ノンリターン、ノンキャンセルでお願いします。)オートアート、京商などレアなミニカー多数出品しています。お気に入りの一台を探してみて下さい!プロフィールからどうぞ!Y10400D&GLBLB worksリバティウォークアヴェンタドールランボルギーニカウンタックオートアート京商イグニッションモデルアイドロンメイクアップmake upモデルカーミニカーミニカー 1/18 ポルシェマッチボックス グリーンライトジョニーライトニング ホットホイール HWシュコーコーギーノレブ ソリドポケールエレールブラゴホンウェル ヤトミンマジョレットエブロJADAエポックReal-XアオシマCM'sミニチャンプスBBR1/121/181/241/431/649275

