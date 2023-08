大人気 GUCCI x The North Face コラボ ニット帽　ビーニー帽 ニットキャップ/ビーニー

送料無料!24時間以内匿名配送!

即購入OK

品番6535644G200

サイズM

Mのサイズ詳細

※サイズ詳細はあくまでも目安となります。多少の誤差はご了承ください。

◎状態

新品未使用

※GUCCI直営店にて購入しました。

※確実な正規品ですので安心してご購入ください。

◎付属品

保存袋、説明書類、箱、靴紐

◎配送

24時間以内に発送いたします。

◎素材

本体:ウール100% 部分使い:ポリエステル100%/原産国:イタリア製

GUCCI x The North Faceコラボの限定ニット帽です。

品薄で大変希少なアイテムです。

ロゴ刺繍ラベルのデザインがとてもかわいいです。

ご自分へのご褒美や、大切な方への贈り物にもおすすめです。

ショッパーを付属する事も可能です。

(購入後発送までにメッセージください)

<商品詳細>

・ノースフェイス×グッチのロゴ刺繍ラベル

・ポンポン付き

#グッチ

#グッチノースフェイス

#ノースフェイス

#GUCCIコラボ

カラー···ピンク

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 新品、未使用

送料無料!24時間以内匿名配送!即購入OK品番6535644G200サイズMMのサイズ詳細※サイズ詳細はあくまでも目安となります。多少の誤差はご了承ください。◎状態新品未使用※GUCCI直営店にて購入しました。※確実な正規品ですので安心してご購入ください。◎付属品保存袋、説明書類、箱、靴紐◎配送24時間以内に発送いたします。◎素材本体:ウール100% 部分使い:ポリエステル100%/原産国:イタリア製GUCCI x The North Faceコラボの限定ニット帽です。品薄で大変希少なアイテムです。ロゴ刺繍ラベルのデザインがとてもかわいいです。ご自分へのご褒美や、大切な方への贈り物にもおすすめです。ショッパーを付属する事も可能です。(購入後発送までにメッセージください)<商品詳細>・ノースフェイス×グッチのロゴ刺繍ラベル・ポンポン付き#グッチ#グッチノースフェイス#ノースフェイス#GUCCIコラボカラー···ピンク

