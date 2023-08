#古着はるレディース一覧

【ブランド】

プリーツプリーズ

PLEATS PLEASE

【カラー】

茶 ブラウン系

【サイズ詳細】

サイズ 3

(単位:cm)

着丈:52

身幅:35

肩幅:27

※生地全体に伸縮性あります。

【商品説明】

プリーツプリーズの希少な総柄デザインのベストです。

ポリエステル100%

PP72-JE838

日本製

イッセイミヤケ

ISSEY MIYAKE

【商品状態】

襟にシミがあります、写真10枚目ご参照下さい。

その他目立った汚れ等なくまだまだ長く綺麗にご着用していただけると思います。

【その他】

※コメントせず即購入されても全然大丈夫です。やりとり面倒な方も歓迎です。

※全て送料込みの価格です。

※あくまでも中古商品なので、ちょっとでも気になる部分がある方神経質な方はご遠慮下さい、お願いします。

その他にも 商品等様々扱っています。もし宜しければ見て行って下さい。

クリックで一覧出来ます。→ #古着はるレディース一覧

その他ISSEY MIYAKE → #古着はるPLEATSPLEASE一覧

商品の情報 商品のサイズ L ブランド プリーツプリーズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

