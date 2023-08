KEITAMARUYAMA × AMERI

2TUCK STRAIGHT PANTS

人気完売品

カラー:ベージュ

サイズ:S

素材:ポリエステル100%

新品未使用

ブランドタグ、洗濯表示なし

正規品保証!

ブラックも販売中(タグあり)

他サイトにも出品しているので在庫確認のため必ずコメントよりお問い合わせお願い致します。

即日発送

ケイタマルヤマさんのオリジナル柄を使用したコラボ商品。

迫力のある鉛筆画を大胆に大柄ではめ込み、贅沢に両面プリントを施したパンツ。

軽い履き心地のパンツでこれからのシーズンにピッタリです。

ペーパータッチなポリエステル素材なのでシワになりにくいのもポイント。

センターのタックとストレートなストンとしたシルエットが美脚に魅せてくれます。

【KEITAMARUYAMA × AMERI WIDE SHIRT】とセットアップ風にご着用いただけます。

シンプルなトップスと合わせてスタイリングのアクセントにするのもおすすめ◎

後ろゴム仕様なのでストレスフリーな着心地です。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アメリヴィンテージ 商品の状態 新品、未使用

