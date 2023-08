【ブランド】

ha|za|ma

【商品】

さんざめくキャミソールワンピース

【色】

キャメル

【サイズ】

F

中古品の為、神経質な方はご購入お控え下さい。

プロフィールを一読してから

ご購入よろしくお願いいたします。

#hazama #さんざめくキャミソールワンピース

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 やや傷や汚れあり

