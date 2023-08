コンビ (Combi)

カラー:ブラウン

三点式シートベルト専用

赤ちゃん本舗にて購入金額56000円ほど

ZEUSTURN EURO

洗える物は全て取り外しをして、綺麗に丁寧に手洗いにて、お洗濯済みです。

赤ちゃんが使うシート全て綺麗にお洗濯しています。

洗えない箇所は消毒できるものは除菌シートにて除菌済みになります。

でお手元に届きましたらすぐにお使いいただけます。

360°回転でき、乗せ降ろしラクラク。

とても便利にお使いいただけるチャイルドシート。

写真に掲載されている物が出品物となりますが、下に敷いてある、マットは付きません。

商品説明

✅座席部が360°回転し乗せ降ろしが簡単

✅衝撃吸収素材エッグショックで、大切な赤ちゃんの体をしっかりサポート

✅片手ワンタッチリクライニング

商品詳細

【対象月齢】新生児~4才頃(適応体重18kg以下)

新品ではございません。

梱包方法

箱が倉庫にとってある記憶がありますが、確認してみないと、判りません。

もしなかったら、プチプチで巻き、発送となることがございます。箱があれば、箱になります。

最終価格になりますので、お値引きはご遠慮くださいませ。

中古品にご理解いただける方のご購入をお願いいたします。

最終価格になりますので、お値引きはご遠慮くださいませ。

商品の情報 ブランド コンビ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

