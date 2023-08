ナイキ エアジョーダン アルファ 1 "シカゴ"

ナイキ エアジョーダン アルファ 1 "シカゴ" ホワイト/ブラック/バーシティーレッド AIR JORDAN ALPHA 1WHITE/BLACK-VARSITY RED発売2010年初頭コード392813-101箱無し(他のBOX入れてプチプチ梱包致します)◆既存のインソールと紐以外に赤と白のシューレースとレッドカラーのカップインソールお付け致します状態:※左足先端アッパーにシミあり(10枚目参照)その他の本体はデットストック品にしては割りと綺麗な方だと思います。ホームクリーニング済み長い間履かないで観賞用で大事に保管してありました。一応念のため部屋で試し履きしましたが問題なく履けましたが、こちらの商品は製造から年数が経過しておりますので劣化によりご使用の際に破損する可能性が懸念されます。⚠️デットストック品のスニーカーにご理解頂ける方のみご購入お願い申し上げます⚠️2009年、超軽量仕様にアップデートされたモデル【AIR JORDAN ALPHA 1】シンセティックレザー使用縫い目の無いアッパーはパンチングレザーで通気性を改良。アンクルパーツ(足首)にはクッションパッド搭載(フカフカです)ファイロン(樹脂)ミッドソールはZOOM AIRを搭載◆従来のジョーダン1より超軽くて履きやすいです!既存インソール「THANK YOU」「THE FIRST TO BRING COLOR TO THE GAME」文字#Chicago #シカゴ #ビンテージ #vintage #デットストック #deadstock #コレクター #コレクション#黒赤 #ミッドカット #MID #スパイダーマン #SpiderMan#パンチング #2009年 #2010年#エアフォース #AIRFORCE #ジョーダン #JORDAN #ブレッド #Bred#ダンク #DUNK #RED #レッド #BLACK #ブラック #ナイキ #NIKE

