【★超目玉】 24時間以内発送 NIKE DUNK SB ＆ NIKE DUNK LOW スニーカー

早いもの勝ち!

asics GEL-LYTE V UNDEFEATED コラボレーションモデル

※2足セットの価格になります。

【1足目】

■商品名:Nike Dunk Low Year of the Rabbit "White/Crimson-Varsity Royal"

■スタイル番号:FD4203-161

■サイズ:27.0 cm

■状態:新品未使用

■付属品:箱、黒タグ、替紐

■購入先:SNKRS

【2足目】

■商品名:Nike SB Dunk Low "Adobe"

■スタイル番号:DV5429-600

■サイズ:27.0 cm

■状態:新品未使用

■付属品:箱、黒タグ、替紐

■購入先:SNKRS

一度人の手に渡った商品ということをご理解の上、ご購入をお願い致します。

※ 売上金またはクレジットにてお支払可能な方お願いします。

以上をご理解の上、宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

