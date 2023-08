商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

【商品の説明】

ブートレガーズ、 FREEWHEELERS ロンT セット()

◆カラー グリーン、ホワイト、エンジ

◆状態

だいぶ前に新品購入して 3枚とも5回程しか着ずにクローゼットにしまってました。状態は良いと思いますが、置いてる期間が長いので御理解下さいませ。どれも名作で生地もシッカリしています!解れや破れは無いですが、若干 ヤケがあるように思います。古着ですのでご理解頂ける方宜しくお願い致します m(_ _)m

とてもカッコイイので今の時期にオススメです。

写真参照してください。

◆サイズ

ホワイト M 丈65身幅54肩幅50袖丈41

グリーンL 丈67身幅53肩幅49袖丈46

エンジ XL 丈69身幅55肩幅44袖丈31

メジャーで計測してますが、多少の誤差は御勘弁下さい。

※自己紹介を必ずご確認頂き、ご了承いただける方のみ、ご入札をお願いいたします。

※画像の加工などは一切しておりませんが、ディスプレーやPC環境により色目が違って見える場合があります。ご注意ください。

不明点はコメントください。

他にも色々出品してますので宜しくお願い致します

以上 宜しくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。【商品の説明】ブートレガーズ、 FREEWHEELERS ロンT セット()◆カラー グリーン、ホワイト、エンジ◆状態 だいぶ前に新品購入して 3枚とも5回程しか着ずにクローゼットにしまってました。状態は良いと思いますが、置いてる期間が長いので御理解下さいませ。どれも名作で生地もシッカリしています!解れや破れは無いですが、若干 ヤケがあるように思います。古着ですのでご理解頂ける方宜しくお願い致します m(_ _)mとてもカッコイイので今の時期にオススメです。写真参照してください。◆サイズ ホワイト M 丈65身幅54肩幅50袖丈41グリーンL 丈67身幅53肩幅49袖丈46エンジ XL 丈69身幅55肩幅44袖丈31メジャーで計測してますが、多少の誤差は御勘弁下さい。※自己紹介を必ずご確認頂き、ご了承いただける方のみ、ご入札をお願いいたします。※画像の加工などは一切しておりませんが、ディスプレーやPC環境により色目が違って見える場合があります。ご注意ください。不明点はコメントください。 他にも色々出品してますので宜しくお願い致します以上 宜しくお願いします。マッコイクッシュマンデラックスウェアコリンボ東洋USAカーゴパンツUSNM47M51

