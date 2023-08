ボルチモア市が建造した19世紀の美しい快速帆船ボルチモアクリッパーのレプリカ船の船体模型。1977年進水の一世がハリケーンで失われたため、同市はひとまわり大きい二世を建造した。

1998年7月末、Pride of Baltimore the 2nd(プライド・オブ・ボルチモア2世号)が東京港は月島水産埠頭に来航しました。

排水量 185.5トン

全長 52.42 m

甲板長 29.42 m

全幅 7.93 m

喫水 3.76 m

進水 1988年4月30日

就役 1988年10月23日

海軍技術 Thomas C. Gillmer

建造主任 G. Peter Boudreau

Pride of Baltimore II

Wooden Ship Model Kit

アメリカ製

説明書は英語版です。

写真をご確認の上ご注文ください。

これ以外にも様々な模型を出品しています。 弊店の在庫をご覧になりたい方は以下をクリックして下さい。

ここをクリック⇨ #wunderkammerplamo

#wunderkammer

#8B-2UVV-K8VA

Baltimore Clipper

1/64

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

