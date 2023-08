☆数ある中からご閲覧ありがとうございます☆

☆フォロワー様割引行っております。

詳しくはプロフに載っておりますので、

是非ご閲覧よろしくお願い致します☆

☆アイテム☆

☆サイズ☆

縦25cm

横上部45cm

横下部37cm

マチ15cm

ハンドル22cm

平置き実寸です。

☆状態☆

全体的に大きなダメージはありませんが、

一部箇所に画像のような薄い汚れがありますが、

まだまだ末長くご使用いただけます。

画像を良くご確認の上、ご購入下さい。

※あくまでも、リユース品となりますので、

完璧をお求めの方、神経質な方、

匂いに敏感な方は、トラブル防止の為、

購入をお控え下さい。

☆付属品☆

小物類は撮影用の為、付属致しません。

☆カラー☆

黒 ブラック

白 ホワイト

色味は画像でご判断下さい。

☆素材☆

本革 サフィアーノレザー

ナイロン

☆購入元☆

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品

安心してご購入下さいませ。

☆配送について☆

即日〜1日程度で発送致します。

仕事の都合で遅れる場合もございますので、

その際はお知らせ致します。

最後までご覧いただきありがとうございました。

管理番号0000211930

☆数ある中からご閲覧ありがとうございます☆☆フォロワー様割引行っております。 詳しくはプロフに載っておりますので、 是非ご閲覧よろしくお願い致します☆☆アイテム☆PRADA プラダ 高級 希少 レア トートバッグビジネスバッグ 鞄 かばん ブリーフケース通勤通学 A4可 PC可 大容量 肩掛け可三角ロゴ 三角プレート コミック柄 本革 サフィアーノレザー ナイロン白 ホワイト 黒 ブラック メンズ レディースユニセックス 男女兼用☆サイズ☆縦25cm横上部45cm横下部37cmマチ15cmハンドル22cm平置き実寸です。☆状態☆全体的に大きなダメージはありませんが、一部箇所に画像のような薄い汚れがありますが、まだまだ末長くご使用いただけます。画像を良くご確認の上、ご購入下さい。※あくまでも、リユース品となりますので、完璧をお求めの方、神経質な方、匂いに敏感な方は、トラブル防止の為、購入をお控え下さい。☆付属品☆小物類は撮影用の為、付属致しません。☆カラー☆黒 ブラック白 ホワイト色味は画像でご判断下さい。☆素材☆本革 サフィアーノレザーナイロン☆購入元☆ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品安心してご購入下さいませ。☆配送について☆即日〜1日程度で発送致します。仕事の都合で遅れる場合もございますので、その際はお知らせ致します。最後までご覧いただきありがとうございました。管理番号0000211930

