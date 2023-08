こちらはPCGS最高鑑定の2023年パンダ銀貨です。

また、発行初日に鑑定に出された価値が高い銀貨です。

◆PCGS鑑定

MS70(最高鑑定)

FIRST DAY OF ISSUE(発行初日鑑定)

FIRST DAY OF ISSUEは鑑定数が少なく、非常に価値あるコインです。また、2023年の発行が終了したら、その後はFIRST DAY OF ISSUEのものは新たに存在しなくなるため、希少価値が高いです。

良質で価値が高い銀貨ですので、ぜひコレクションとしてどうぞ。

パンダ銀貨は毎年デザインが変わるため、値段が上昇していく傾向がございます。

【発行国】中国

【発行年】2023年

【品位】 99.9%の純銀

【発行初日鑑定品!最高鑑定】2023年 パンダ銀貨

【重さ】 30g

◆スラブケースを保護するチャック付きケースの付属がございます。(写真最後)

他にも銀貨を出品しております。

複数購入される場合は1点追加ごとに300円引きいたしますので、ご希望の方は購入前にコメントください。

◇24時間以内に発送いたします

分類···銀貨

