単独値引きは行いません。

当方が出品している他の品との同梱による

送料削減による値引きのみ可能です。

複数購入希望される場合、購入希望の品をコメントにてお伝え下さい。

その際に希望額は無視するので提示しないで下さい。

同梱にする事で削減出来る送料程度の値引きのみです。

あくまで程度であり、差額を後で請求する事も有りませんが

返金希望も受ける事は有りません。

同梱はメルカリ便規定サイズ内のみ可能です。

#sevenのナルト

またオマケを付けろ、

箱を処分して値下げして欲しい

発送方法をより安価な方法に変更して値引きして欲しいといった

希望も賜りません。

無在庫転売者の方と思われる方が希望される

他の住所へ発送も出来ません。

メルカリ便のみで発送を行っています。

販売後の転売に関しては特に気にしませんが

受け取り後、早急な手続きが出来る方のみお願い致します。

梱包前、梱包時、発送時の記録を取引終了まで

残すようにしていますので

受け取り後、何かトラブルが有った場合は

梱包材等も保管の上、ご連絡下さい。

フィギュアは開封、未開封により

相場が変わるので、開封後は異なる品と見なされます。

開封後の不具合はご自身でメーカー様にご相談頂く事になります。

プロフィールにも記載していますが

読まずにコメントされる方がいるので

こちらにも記入しています。

お手数ですが宜しくお願い致します。

一番くじナルトNARUTO疾風伝

紡がれる火の意志

A賞うずまきナルト フィギュア

MASTERLISE

新品未開封ですが

箱擦れ等が有る場合が有ります。

細かい事が気になる神経質な方はご購入を

お控え下さい。

以上を踏まえた上でご購入ご検討下さい。

フィギュアシリーズ···一番くじ

商品の情報 ブランド バンダイスピリッツ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド バンダイスピリッツ 商品の状態 新品、未使用

