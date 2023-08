ニューバランスのヘリテージカラーでトーナルに彩った「M2002R」をアップデートした新作が登場

■デザイン

ニューバランスを代表する「M2002R」をスエード/メッシュ素材のアッパーで仕上げた上品な雰囲気の1足。

2010年デビューのUSA製「MR2002」からインスパイアされた重厚なデザインにN ERGYとABZORBを搭載したソールを組み合わせています。

デイリーに活躍するオーセンティックなデザインが魅力のアイテム。

・メーカー品番

BLACKカラー :M2002RBK

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

