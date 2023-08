アタのウール・レーヨンの混合素材を使用したノーカラーコートです。

M-65 モッズコートをベースにノーカラーのオーバーサイズにデザインされています。

柔らかで上品な印象の素材を使用することにより、ミリタリーウエアの無骨さを上手く取り除いた 『ATHA』らしい落とし込みが垣間見れる1着です。

また、袖裏には太畝のコーデュロイ施すことにより、折り返すことで印象が変わります。更にバックに施されたドロコードを調節することにより、ウエストのシェイプをお楽しみ頂けたりと様々な表情でお楽しみ頂ける1着です。

完売品ですので是非この機会にご検討ください。

■定価:79,200円

■カラー:YELLOW

■サイズ:FREE

着丈100 身幅70 肩幅58 袖丈61

■状態:新品未使用品

■商品一覧はこちら

↓↓↓

#ukoriginal

■注意事項

トラブル防止のためコメントご購入いただく前に必ずプロフィールを最後までお読み下さい。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ワンエルディーケー 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ワンエルディーケー 商品の状態 新品、未使用

