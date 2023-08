閲覧ありがとうございます。m(_ _)m

明治25年 金酒杯 3枚組を出品致します

129年前(明治25年)の金酒杯で、蔵に収納されてました品物です。

文字は全て金文字で描かれた杯で、菊の御紋が入ってますので、皇族関連の品物だとは思いますが、詳細は不明です。墨柄で松竹梅も描かれてます。

桐の共箱が付属致しますが、経年による傷や汚れが有ります。

杯3枚の内、中サイズの向かって左側に、若干の欠けとひびが有ります。

(写真10枚目)

サイズは写真スケールをご確認下さい

(写真5~8枚目)

購入をご検討頂けますお客様は、事前に当店プロフィールをご確認下さい。

よろしくお願い致します。m(_ _)m

No.198

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

