コレクション整理の為、出品いたします。2015年発売 国内正規品 美品 新品未開封ワンピース ワーコレ ドレスローザ 全6種※写真では確認するのが難しいかもしれませんが、外箱の接着テープはすべて切れていません。★値下げ不可★相場により値段変動させて頂きます。★バラ売り不可★入手後はダンボールに入れて暗所で保管していました。長期自宅保管品の為、神経質な方、完璧品をお求めの方はご遠慮ください。ご理解いただける方のみご購入お願いいたします。喫煙者、ペットなし。商品の状態等の詳細やご確認したい箇所がありましたら、写真追加もできますので、お気軽にコメントして下さい。※新品未開封品の為、初期不良等にはご対応致しかねますので、メーカーに直接ご連絡お願いいたします。※梱包に関しましては、商品を防水保護の為ビニール袋で包み、プチプチ等の緩衝材を何重にも巻いてダンボールに入れ、隙間には丸めた紙やクッション材を詰めて大切に発送いたします。その為、配送による擦り傷、凹み等の配送中のトラブルなどの責任は負いかねますのでご了承下さい。ただし、責任を持って丁寧に梱包し発送させて頂きます。※高額商品の返品、返金等のご対応に関しましては、すり替えや抜き取り詐欺などの防止対策として、商品の重量、写真や画像(数十枚以上)と梱包から発送までの動画を証拠として残していますので、万が一これらの悪質な行為が認められた場合、メルカリや警察への連絡、法的措置等を取らせて頂きます。※ご購入の際は上記内容を十分ご理解いただき、よくご検討された上でご購入お願いいたします。⚠️メルカリでは「写真や説明文などを無断で使用(コピペ等)すること 」は禁止行為ですので、直接コメントしてお伝えするか、事務局に通報させていただく場合もございますので、よろしくお願いいたします。#☆T☆その他フィギュア商品ワンピースフィギュアPOPP.O.PMAXIMUMマキシマムONE PIECEワールドコレクタブルフィギュアワーコレ一番くじルフィドフラミンゴシュガーティアマンテベビー5セニョール・ピンクトレーボルレベッカヴィオラバルトロメオキャベンディッシュレオピーカゾロウソップマンシェリー姫セニョールガールズドンキホーテファミリー

