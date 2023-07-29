くらしを楽しむアイテム ヴィンテージ 925 ネックレス ブラック ネックレス

15年以上前にヴィンテージショップで買いました。

重厚! ☆GUCCI ☆Gロゴ ペンダント チェーンネックレス SV 925

あまり使わず仕舞い込んでました

くりゅめろ様専用 Sleek ネックレス ゴールド

黒い石は オニキスか何か忘れましたが 光沢を抑えたマットな仕上がりが大人渋いです。造りもしっかりしています。当時3万円以上したので良い物だと思います。

ミロック ネックレス

ヴィンテージ 925 ネックレス

ルーシィ様専用出品

長さは約50センチです

K18 喜平 ネックレス トリプル12面 50.9ｇ 51cm

着画不可、

グッチ ネックレス インターロッキング メンズレディース

中古に理解ある方に。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

15年以上前にヴィンテージショップで買いました。あまり使わず仕舞い込んでました黒い石は オニキスか何か忘れましたが 光沢を抑えたマットな仕上がりが大人渋いです。造りもしっかりしています。当時3万円以上したので良い物だと思います。ヴィンテージ 925 ネックレス長さは約50センチです着画不可、中古に理解ある方に。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

HERMES 初期コマ シェーヌダンクル クレッシェンド ネックレス ビンテージ【刻印あり】SNAKE CHAIN silver925ネックレス週末限定価格！希少✴︎ヨウジヤマモト✴︎カラス✴︎ペンダント トップ✴︎ネックレス未使用 K18 フェザー Lサイズ ネックレス 18金 地金 翼 ペンダント