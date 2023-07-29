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くらしを楽しむアイテム ヴィンテージ 925 ネックレス ブラック ネックレス

商品の説明

15年以上前にヴィンテージショップで買いました。
重厚! ☆GUCCI ☆Gロゴ ペンダント チェーンネックレス SV 925
あまり使わず仕舞い込んでました
くりゅめろ様専用 Sleek ネックレス ゴールド
黒い石は オニキスか何か忘れましたが 光沢を抑えたマットな仕上がりが大人渋いです。造りもしっかりしています。当時3万円以上したので良い物だと思います。
ミロック　ネックレス
ヴィンテージ 925 ネックレス
ルーシィ様専用出品
長さは約50センチです
K18 喜平　ネックレス　トリプル12面　50.9ｇ 51cm
着画不可、
グッチ　ネックレス　インターロッキング　メンズレディース
中古に理解ある方に。

HERMES 初期コマ シェーヌダンクル クレッシェンド ネックレス ビンテージ

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

【刻印あり】SNAKE CHAIN silver925ネックレス

週末限定価格！希少✴︎ヨウジヤマモト✴︎カラス✴︎ペンダント トップ✴︎ネックレス

未使用 K18 フェザー Lサイズ ネックレス 18金 地金　翼　ペンダント
15年以上前にヴィンテージショップで買いました。あまり使わず仕舞い込んでました黒い石は オニキスか何か忘れましたが 光沢を抑えたマットな仕上がりが大人渋いです。造りもしっかりしています。当時3万円以上したので良い物だと思います。ヴィンテージ 925 ネックレス長さは約50センチです着画不可、中古に理解ある方に。

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

くらしを楽しむアイテム ヴィンテージ 925 ネックレス ブラック ネックレス

41分钟前

くらしを楽しむアイテム ヴィンテージ 925 ネックレス ブラック ネックレス

¥24,300 ¥13,608

(税込) 送料込み
4
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商品の情報

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出品者

95ce118f55

 1819

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コメント (4)

95ce118f55
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