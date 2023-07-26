新版 macbook pro 16インチ 2019モデル i9 16GB 1TB ノートPC

こちらはケーズデンキで33万円で購入し、2年ほど大切に使用していました。

MacBook Pro 2019 Corei7 13.3インチ 16GB

PCを買い換えたため出品いたします。

Alienware15R4+Graphics Amplifier+RTX3060

Adobeでの動画編集や画像編集もサクサク動いていました。目立った劣化は見られません。

Apple MacBook Pro (13-inch, Late 2011)

お値下げにつきましては要相談です。

マウスコンピューター ノートPC core i7 グラボ搭載 難あり



NEC LaVie pc GN256

工場出荷状態で発送致します。

Dynabook S73



値下げします 返品可 MacBookAir iPhone等でテザリング 20

#Apple

【4月15日まで】MacBookAir m2

#APPLE

【送料込】NEC Win10 大画面 高解像度 Corei3 8GB/512GB



MacBook Air (13-inch, Mid 2013) ジャンク品

シリーズ···MacBook Pro

東芝 dynabook T65/CG◆i7-7500U◆12GB◆HDD1TB

製品年式···2019

Macbook Pro 13 mid 2014 i7/16gb/512gb

画面サイズ···14.5～16.9インチ

スマッシュコア ノートパソコン 特典付 Windows10 野沢雅子 PC

CPU種類···Core i9

◎極上＆高年式★細枠液晶★大容量1TB★メモリ8G★ズーム★薄型レッド★最高★極

OS···Mac OS

富士通U939/B/i5・8世代/超軽量ノートPC/8GB/SSD256G

メモリ···16〜31GB

VGN-U50

SSD容量···1000GB～

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

こちらはケーズデンキで33万円で購入し、2年ほど大切に使用していました。PCを買い換えたため出品いたします。Adobeでの動画編集や画像編集もサクサク動いていました。目立った劣化は見られません。お値下げにつきましては要相談です。工場出荷状態で発送致します。#Apple#APPLEシリーズ···MacBook Pro製品年式···2019画面サイズ···14.5～16.9インチCPU種類···Core i9OS···Mac OSメモリ···16〜31GBSSD容量···1000GB～

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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