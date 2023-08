□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

極美品イタリー製 ロロピアーナ シャツ 白地に鮮やかなブルーの格子 サイズM

☑️アイテム

定価:37400円

☑️商品説明

ゆったりとしたシルエットかつ、レーヨン素材の為通年を通して着用できます。

☑️サイズ

2サイズ(Lサイズ相当)

肩幅:50cm

身幅:60cm

袖丈:64.5cm

着丈:81cm

平置き実寸。

※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

☑️商品状態

状態:A

自分にはサイズが大きかった為、2回しか着用してません。クリーニングに出してからは1度も着用してません。

ボタンの色に若干の変色がありますが、その他は新品同様なくらいに綺麗です。

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED品

【B】使用感はあるが、目立つ傷や大きな汚れなし

【C】使用感と部分的に目立つ傷や汚れあり 【D】目立つ傷や汚れあり、使用は可能

【N】新品、未使用品、デッドストックなど 【J】ジャンク品

☑️素材

レーヨン:100%

☑️発送について

基本的にらくらくメルカリ便にて、購入後1〜2日以内に発送します。

梱包サイズの都合上、圧縮して包装します。

袋を開けると空気が入り、元の状態に戻りますが、シワなどが残る場合がありますので、あらかじめご了承ください。

☑️その他、注意事項

商品は自宅マンションにて保管しております。

ペットや喫煙者はおりません。

#コモリ

UVERworldTAKUYA∞着用BECOME TREEドルマンスリーブシャツ

#COMOLI

商品の情報 商品のサイズ L ブランド コモリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

