最大10%OFFクーポン V NEEDLES(ニードルズ) NECK SHIRT COWBOY シャツ

NEEDLES(ニードルズ)
古着 ヴィンテージ 柴田ひかり着用 アンブロ イングランド ユニフォーム 半袖②
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サイズ:M
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着丈72(cm)肩幅50(cm)身幅62(cm)
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Color : DIAMOND
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#滝藤 賢一
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※発送の際のタタミシワは、ご了承下さい。
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ニードルス
|商品の状態
|新品、未使用
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NEEDLES(ニードルズ) V NECK COWBOY SHIRT (Vネックカウボーイシャツ)サイズ:M着丈72(cm)肩幅50(cm)身幅62(cm)Color : DIAMONDCUPRO 62% , ACLYLIC 38%Price : 33000円タグ付未使用品自宅保管品#滝藤 賢一※発送の際のタタミシワは、ご了承下さい。
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ニードルス
|商品の状態
|新品、未使用