贅沢屋の ヘアビューロン 27d ストレート ヘアアイロン

2023年2月に楽天のバイオプログラミング正規店で購入。

ラディアント ヘアアイロン 箱付き

数回使用しました。美品です。

ReFa リファ ヘアアイロン カールアイロン コテ 32mm φ32



リュミエリーナ HBRCL4D-GL-JP 34mm

箱なし、本体のみになります。

バイオプログラミング ヘアビューロン4Dplus カール26.5cm



【正規品】Holistic Cures マグネットヘアプロ ストレートアイロンS

【仕様】

お値下げ中★ヤーマン ヘアアイロン スムースアイロン フォトイオン



☆ヤーマン 超音波トリートメント シャインプロ ブラック HC-21☆

製品名：ヘアビューロン 27D Plus [ストレート]

リファ ビューテックドライヤー プロ ブラック AJ03A

型名：HBRST27D-JP

【ななち様専用】Refa リファ ビューテック カールアイロン

電源：AC 100V～240V 50/60Hz

⚠️nssy様 専用ページ⚠️アドスト プレミアム アイロン ワイド

消費電力：43W ±10%

うさぎどん様専用【新品】ReFa BEAUTECH STRAIGHT IRON

温度：約40℃～180℃

Y♢736 ダイソン Airwrapカーラー HS01

サイズ：高さ310×幅30×奥行90mm（使用時）

ヘアアイロン カール コテ セット リファ refa 26mmアイビル 32mm

高さ：325×幅34×奥行45mm（キャップを装着した格納時）

リファ ビューテック フィンガー アイロン ブラック フィンガーアイロン

質量：約448g

YA-MAN【期間限定セール】ヴェーダスムースアイロン BS for salon

安全装置：電流ヒューズ

MAGNET ヘアアイロン

電源：コード長 2.0m

KINUJO LM-125 ストレートヘアアイロン「絹女〜KINUJO〜」

付属品：キャップ(1個)

商品の情報 ブランド バイオプログラミング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2023年2月に楽天のバイオプログラミング正規店で購入。数回使用しました。美品です。箱なし、本体のみになります。【仕様】製品名：ヘアビューロン 27D Plus [ストレート]型名：HBRST27D-JP電源：AC 100V～240V 50/60Hz消費電力：43W ±10%温度：約40℃～180℃サイズ：高さ310×幅30×奥行90mm（使用時）高さ：325×幅34×奥行45mm（キャップを装着した格納時）質量：約448g安全装置：電流ヒューズ電源：コード長 2.0m付属品：キャップ(1個)

商品の情報 ブランド バイオプログラミング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

TESCOM ストレートアイロン Nob…Dyson supersonic shine、ヘアドライヤー、Dysonリファ / ビューテックストレートアイロン (新品.未開封)絹女 KINUJO PRO キヌージョプロ ヘアドライヤーKP101【新品】ヘアビューロン 3Dplus 《S 26.5mm》