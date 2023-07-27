100 ％品質保証 激レア ヴィヴィアン vivian westwood Tシャツ L 黒 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

vivian westwood 90年代のセディショナリーズTシャツです。

【美品】MARCELO BURLON Tシャツ黒 ウルフ

希少なアーカイヴで男性が着れるサイズ感であまり出てきません。

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コレクションはもちろん、着用も可能です。

新品 CAPTAINS HELM ACTIVE P/O SHIRTS

女性が大きめに着ても可愛いかも知れません。

デヴィッドボウイ ヴィンテージプリントTシャツ



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表記サイズ：L

balenciaga バレンシアガ コムドットやまとさん着用



OFF-WHITE Tシャツ

肩幅：約43cm

新品 MONCLER 水筒

身幅：約45cm

良デザイン METALLICA 派手 人気 半袖Tシャツ 古着 ブラック M

袖丈：約16cm

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着丈（前）：約65cm

〖別注・限定品〗キャプテンズヘルム×ライジングサンコーヒー タイダイ染め TEE

着丈（後ろ）：約78cm

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 やや傷や汚れあり

vivian westwood 90年代のセディショナリーズTシャツです。希少なアーカイヴで男性が着れるサイズ感であまり出てきません。コレクションはもちろん、着用も可能です。女性が大きめに着ても可愛いかも知れません。表記サイズ：L肩幅：約43cm身幅：約45cm袖丈：約16cm着丈（前）：約65cm着丈（後ろ）：約78cm

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 やや傷や汚れあり

希少新品限定⭐定価17,600円 ビューティフルピープル ビッグ Tシャツ180激レア セディショナリーズ ディズニー ミッキー アナーキー モノトーン 白黒国内正規 Neil Barrett ニールバレット アニマル柄 Tシャツ90s SNAPCASE スナップケース Victory records【Lサイズ】シュプリーム☆両面プリントロゴ入り Tシャツ 人気デザイン