お知らせ ログイン 会員登録 出品
【即納】 ゲーミングモニター KOORUI 24.5インチ PCディスプレイ 25E3A ディスプレイ

商品の説明

KOORUI ゲーミングモニター 24.5インチ
asus ゲーミングモニター　24インチ
型番 25E3A
ASUS MB16AC モバイルディスプレイ 説明書付
サイズ 22.✕56✕44.5cm
KOORUI ゲーミングモニター 24.5インチ 25E3A PCディスプレイ

ASUS VP278 ゲーミングモニター
今年5月に購入しました
U2713HM
動作自体には問題ありませんが、明らかに剥がしてはいけないだろうというフィルムを右上部分剥がしてしまっています（画像参照）
DELL240ヘルツ ゲーミングモニター
画面端ですので普段遣いには気にならないとは思いますが、ゲーム中などで頻繁に画面右上を見るような場合は気になるかもしれません
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM QHD モニター
その点をご留意の上でご検討お願い致します
ASUS ゲーミングモニター 24インチ

I・O DATA LCD-GC252SXB ゲーミングモニター
モニター、ACケーブル、HDMIケーブル、台座（未使用）、説明書のセットです
支柱無し　Acer ゲーミングモニター Nitro QG241YPbmiipx
専用の箱はありませんので、他のモニターの箱に入れて発送します
新品dell 4k ゲーミングモニターG3223Q IPS32インチ144Hz

HUION液晶ペンタブレットKamvas12
モニタサイズ...24インチ～30インチ未満
フィリップス　パソコンディスプレイ 31.5インチ　パソコンモニター
解像度（規格）...フルHD（1920x1080）

【新品】液晶ディスプレイI・O DATA LCD-DF241SXVK BLACK

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

りさ様 専用

【gin様専用】BenQ ZOWIE XL2546K ゲーミングモニター

Asus MX27UQ 4kモニター　27インチ

acer VG270 27インチ 165hz スピーカー内蔵 ゲーミングモニター

【フルHD】☆LG☆ 23インチワイド液晶モニター
KOORUI ゲーミングモニター 24.5インチ型番 25E3Aサイズ 22.✕56✕44.5cm今年5月に購入しました動作自体には問題ありませんが、明らかに剥がしてはいけないだろうというフィルムを右上部分剥がしてしまっています（画像参照）画面端ですので普段遣いには気にならないとは思いますが、ゲーム中などで頻繁に画面右上を見るような場合は気になるかもしれませんその点をご留意の上でご検討お願い致しますモニター、ACケーブル、HDMIケーブル、台座（未使用）、説明書のセットです専用の箱はありませんので、他のモニターの箱に入れて発送しますモニタサイズ...24インチ～30インチ未満解像度（規格）...フルHD（1920x1080）

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

【即納】 ゲーミングモニター KOORUI 24.5インチ PCディスプレイ 25E3A ディスプレイ

49分钟前

【即納】 ゲーミングモニター KOORUI 24.5インチ PCディスプレイ 25E3A ディスプレイ

¥12,100 ¥10,285

(税込) 送料込み
11
16
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

8366d05

 476

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (16)

8366d05
【即納】 ゲーミングモニター KOORUI 24.5インチ PCディスプレイ 25E3A ディスプレイ 【即納】 ゲーミングモニター KOORUI 24.5インチ PCディスプレイ 25E3A ディスプレイ

KOORUI ゲーミングモニター 24.5インチ (170Hz/1ms/フルHD/VAパネル/FreeSync対応/傾き調節/HDMI X2/DisplayPort/VESA) 25E3A

KOORUI ゲーミングモニター 24.5インチ (170Hz/1ms/フルHD/VAパネル/FreeSync対応/傾き調節/HDMI X2/DisplayPort/VESA) 25E3A


KOORUI ゲーミングモニター 24.5インチ (170Hz/1ms/フルHD/VAパネル/FreeSync対応/傾き調節/HDMI X2/DisplayPort/VESA) 25E3A

KOORUI ゲーミングモニター 24.5インチ (170Hz/1ms/フルHD/VAパネル/FreeSync対応/傾き調節/HDMI X2/DisplayPort/VESA) 25E3A


KOORUI 24インチ IPS ゲーミングモニター ゲーミング ディスプレイ FHD/165Hz/1ms GtG 傾き調節 ゲームモニター FreeSync対応 HDMI X2,DisplayPort

KOORUI 24インチ IPS ゲーミングモニター ゲーミング ディスプレイ FHD/165Hz/1ms GtG 傾き調節 ゲームモニター FreeSync対応 HDMI X2,DisplayPort


KOORUI ゲーミングモニター 24.5インチ (170Hz/1ms/フルHD/VAパネル/FreeSync対応/傾き調節/HDMI X2/DisplayPort/VESA) 25E3A

KOORUI ゲーミングモニター 24.5インチ (170Hz/1ms/フルHD/VAパネル/FreeSync対応/傾き調節/HDMI X2/DisplayPort/VESA) 25E3A


KOORUI 25E3A Gaming Monitor, 24.5 Inch (170 Hz, 1 ms, Full HD, VA Panel, FreeSync Compatible, Tilt Adjustment, HDMI X2, DisplayPort, VESA )

KOORUI 25E3A Gaming Monitor, 24.5 Inch (170 Hz, 1 ms, Full HD, VA Panel, FreeSync Compatible, Tilt Adjustment, HDMI X2, DisplayPort, VESA )


KOORUI 24インチ ゲーミングモニター 24E3 ゲーム モニター FHD/IPS/165Hz/1ms GtG/FreeSync対応/傾き調節 ゲーミング ディスプレイ HDMI X2,DisplayPort

KOORUI 24インチ ゲーミングモニター 24E3 ゲーム モニター FHD/IPS/165Hz/1ms GtG/FreeSync対応/傾き調節 ゲーミング ディスプレイ HDMI X2,DisplayPort


KOORUI ゲーミングモニター 24.5インチ モニター、フルHD ディスプレイ VAパネル/1ms/FreeSync対応/傾き調節/HDMI(144Hz) X2/DisplayPort(170Hz)/VESA

KOORUI ゲーミングモニター 24.5インチ モニター、フルHD ディスプレイ VAパネル/1ms/FreeSync対応/傾き調節/HDMI(144Hz) X2/DisplayPort(170Hz)/VESA

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【即納】 ゲーミングモニター KOORUI 24.5インチ PCディスプレイ 25E3A ディスプレイ
© www.inba.net, Inc.