【2022秋冬新作】 BOGLIOLI / ボリオリ DOVER 春夏モデル ネイビースーツ 44 テーラードジャケット

BOGLIOLIのDOVERスーツです。

ブランド:ボリオリ/BOGLIOLI

サイズ:44

(実寸)

肩幅43cm

身幅50cm

袖丈60cm

着丈74cm

ウエスト80cm

ヒップ72cm

股上30cm

股下73cm

総丈93cm

渡り幅28cm

裾幅17cm

モデル名

T29W2E

定価

169,400円(税込)

カラー

ネイビー(青に近い色です)

素材

表地

コットン 綿 100%

裏地

キュプラ 60%

コットン 40%

状態

状態は若干使用感があり並程度ですが、まだまだ着用していただけるかと思います。

平置き実寸。※実寸値となりますが誤差はご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ボリオリ 商品の状態 やや傷や汚れあり

