ご覧頂きありがとうございます。

■ブランド名

MIUMIU ミュウミュウ

■詳細

ブラウス シャツ ノースリーブ トップス チェック ギンガムチェック 花柄 フラワー ブラック ライトブルー ホワイト 黒 水色 白 40 L

カラー:ブラック ライトブルー ホワイト

素材:綿 100%

ギンガムチェックとお花のストライプが可愛いブラウスです。

水色の差し色がとても爽やかで女性らしいです。背面にボタンがついた細部までこだわっている素敵なお品です。

■状態

目立った傷や汚れなどなくとても綺麗な状態です。

■サイズ

40(L)

肩幅35cm

身幅45cm

着丈61cm

(平置き採寸)

■発送

匿名配送

基本的に24時間以内に簡易包装にて発送させて頂きます。

即購入OK

質問等、気軽にコメントしてください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ミュウミュウ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

