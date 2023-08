☆ご覧いただいてありがとうございます☆

Rick Owens DRKSHDW SPA ROBE スパローブ M パーカー



@プロフィールを確認して頂くようお願い致します@

お得な【フォロー割】情報もあります!

その他のアイテムも是非ご覧になって下さいね(^。^)

#289古着shop&倉庫

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

●商品名

・Carvi Klein カルバンクライン ジャケット ブルゾン

●ポイント

・ワンポイント刺繍タグ ※ckロゴ

・オリジナルスナップボタン

・希少90's OLDタグ

・レアデザイン

※一点物古着ですので売り切れ次第再入荷はございません❗️

※ヴィンテージなどの古着にご興味がある方にオススメです(^^)

●サイズ

・LARGE

●実寸

着丈→77

肩幅→49

身幅→61.5

袖丈→67

●カラー

・ベージュ

※撮影環境により実物とは多少異なる場合がございますのでご了承お願い致します

●状態

・特に大きなダメージなく、これからまだまだ活躍できるものになります(*´ω`*)

●その他注意事項

・あくまでも古着になりますので新品の様な状態ではございませんのでご理解いただいた上でご検討下さい(^-^)

★このアカウントの商品は新品、デッドストック以外、全てクリーニング済みとなっております^_^

当アカウントの商品にご興味を持って頂きましたこと大変嬉しく思っております。閲覧ありがとうございます^_^

商品の情報 商品のサイズ L ブランド カルバンクラインアンダーウェア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

